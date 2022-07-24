Спуски к воде в Петербурге приравняли к причальным сооружениям

Спуски к воде в Петербурге решили приравнять к причальным сооружением, что обойдется городу в большую сумму. Фото: Gazeta.SPb/Зеленина Мария

Спуски к воде в Петербурге решили приравнять к причальным сооружением, что обойдется городу в большую сумму. Фото: Gazeta.SPb/Зеленина Мария

Арбитражный суд Санкт-Петербурга приравнял спуски к воде к причалам. Решение суда, согласно которому 250 спусков должны быть оформлены как причальные сооружения, уже вступило в силу.

На данный момент решение затрагивает только десять пунктов возле воды, но эксперты считают, что это решение затронет и все остальные спуски к рекам и каналам. Такое решение может обойтись в 7,5 миллиардов рублей — примерно такая сумма понадобится для оформления паспортов на все прибрежные спуски.

Такие выводы следуют из принятого Арбитражным судом северной столицы решения. Из-за этого билеты на прогулки на катерах могут существенно подорожать.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о начавшейся проверке в связи с пожаром в деревообрабатывающем цеху в Санкт-Петербурге. Очагом возгорания стала пристройка, площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров.