В Ленобласти откроется новая ночлежка

В Ленобласти откроется новая ночлежка
Новый приют для бездомных должен открыться в Ленобласти уже осенью. Фото: vk.com/nochlezhka

В Ленинградской области осенью откроется новый приют от организации «Ночлежка». Приют будет предназначен для пожилых и маломобильных граждан.

Для постояльцев нового приюта будут организованы занятия по физиотерапии, благоустроены сад и прогулочная зона. Условия проживания обещают быть комфортными. Строительство самого здания уже завершено.

Об этом сообщает благотворительная организация «Ночлежка» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». Постояльцам приюта помогут восстановить документы и оформит социальные льготы.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о задержании мошенника, который обманул 82-летнюю петербурженку. Он выманил у пожилой женщины 200 тысяч рублей.

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