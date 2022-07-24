В Ленобласти откроется новая ночлежка

Новый приют для бездомных должен открыться в Ленобласти уже осенью. Фото: vk.com/nochlezhka

Новый приют для бездомных должен открыться в Ленобласти уже осенью. Фото: vk.com/nochlezhka

В Ленинградской области осенью откроется новый приют от организации «Ночлежка». Приют будет предназначен для пожилых и маломобильных граждан.

Для постояльцев нового приюта будут организованы занятия по физиотерапии, благоустроены сад и прогулочная зона. Условия проживания обещают быть комфортными. Строительство самого здания уже завершено.

Об этом сообщает благотворительная организация «Ночлежка» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». Постояльцам приюта помогут восстановить документы и оформит социальные льготы.

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