Диетолог рассказала, кому не стоит злоупотреблять мясом

Диетолог рассказала, кому не стоит злоупотреблять мясом
Диетолог рекомендует людям с проблемами со здоровьем внимательнее относится к своему рациону. Фото: pxere

Мясо является частью рациона многих людей. Но не для каждого человека этот продукт может быть полезен.

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала в беседе с URA.ru, каким категориям людей стоит отказаться от употребления мяса. В первую очередь мясные продукты стоит исключить из рациона людям с проблемами с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Из-за высокого содержания белков мясо не стоит часто употреблять тем, у кого есть метаболические заболевания. Людям с проблемами с заболеваниями выделительной системы тоже стоит внимательно относиться к мясной продукции. Для некоторых заболеваний существует опасность только от определенных видов мяса. Обычно это жирные сорта, поэтому безопасна индейка, курица и постная говядина.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о велозаезде «Гран Фондо Санкт-Петербург». Не все автомобилисты ожидали, что это событие станет причиной для перекрытия дорог.

диетолог мясная продукция мясо новости СПб проблемы со здоровьем


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог рассказала, кому не стоит злоупотреблять мясом
Водитель иномарки в Петербурге пытался задавить мужчину с двумя собаками
В Ленобласти обокрали сотрудницу администрации
Иномарка на парковке наехала на девочку в Петербурге
В Ленобласти откроется новая ночлежка
В Ленобласти найден труп женщины на пороге дома
Эксперты предположили снижение цен на машины в России к концу года
На охранников гаражей в Петербурге совершено нападение