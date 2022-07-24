Диетолог рассказала, кому не стоит злоупотреблять мясом

Мясо является частью рациона многих людей. Но не для каждого человека этот продукт может быть полезен.

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала в беседе с URA.ru, каким категориям людей стоит отказаться от употребления мяса. В первую очередь мясные продукты стоит исключить из рациона людям с проблемами с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Из-за высокого содержания белков мясо не стоит часто употреблять тем, у кого есть метаболические заболевания. Людям с проблемами с заболеваниями выделительной системы тоже стоит внимательно относиться к мясной продукции. Для некоторых заболеваний существует опасность только от определенных видов мяса. Обычно это жирные сорта, поэтому безопасна индейка, курица и постная говядина.

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