Россиянам объяснили, почему цены во «Вкусно — и точка» взлетели до небес

Россиянам объяснили, почему цены во "Вкусно - и точка" взлетели до небес. Фото: Gazeta.SPb

Россиянам объяснили, почему цены во "Вкусно - и точка" взлетели до небес. Фото: Gazeta.SPb

Блюда в меню российского аналога ресторана общественного питания «Макдоналдс» «Вкусно — и точка» подорожали почти в два раза из-за роста закупочных цен, заявил глава компании Олег Пароев.

Несмотря на заметный рост цен, Пароев уверен, что они выросли меньше, чем у конкурентов. Об этом пишет РБК со ссылкой на генерального директора «Вкусно — и точка».

Пароев отметил, что «Вкусно — и точка» планирует не отклоняться от стиля «Макдональдса» и оставаться доступным для широкого круга потребителей, правда, судя по настолько высоким ценам эту задачу будет выполнить не так просто.

Сейчас в России открыто 326 точек сети «Вкусно — и точка», при этом сокращения сотрудников не проводились. По словам Пароева, планируется запустить производство еще 500 ресторанов. Кроме того, в сети может появиться собственная доставка в конце августа — в начале сентября.

Пароев завил, что в ресторанах будут соблюдать, подобно «Макдональдсу», систему оценки качества, огромные масштабы производства и продаж, позволяющие размывать постоянные издержки и поддерживающие доступные цены. Сейчас эти утверждения, как будто противоречат самим себе, судя по тем ценам, которые явно не соотносятся с ценам бывшего «Макдональдса», и по качеству продукции, на которую раз от раза жалуются потребители.

Стоит вспомнить о жалобах посетителей на плесневелые булочки или качество мяса в бургера. В мясе присутствуют подозрительные прожилки, похожие на хрящи.