Пациент с панкреатитом в больнице Колпинского района под утро устроил резню

В больнице №33 Колпинского района пациент пошел резать соседей по палатам.
Как сообщают «Невские Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, кровавый инцидент произошел около 5 утра 25 июля.
Предварительно, у одного из пациентов что-то произошло, после чего он пустил в ход нож, изрезав четверых соседей по палатам. «Фонтанка» же утверждает, что число пострадавших увеличилось до 5.
В результате задержали 34-летнего жителя поселка Металлострой, поступившего в стационар с обострением панкреатита. Орудие нападения он взял с собой, когда его забирали в больницу.
Отмечается, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что 20 июля в больницу №3 попал мужчина с тяжелом ножевым ранением с улицы Шателена. В Выборгском районе на 35-летнего мужчину с ножом напала его собственная жена.