Пациент с панкреатитом в больнице Колпинского района под утро устроил резню

Предварительно, у одного из пациентов что-то произошло, после чего он пустил в ход нож, изрезав четверых соседей по палатам. «Фонтанка» же утверждает, что число пострадавших увеличилось до 5.

В результате задержали 34-летнего жителя поселка Металлострой, поступившего в стационар с обострением панкреатита. Орудие нападения он взял с собой, когда его забирали в больницу.

Отмечается, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 20 июля в больницу №3 попал мужчина с тяжелом ножевым ранением с улицы Шателена. В Выборгском районе на 35-летнего мужчину с ножом напала его собственная жена.