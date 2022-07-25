Пациент с панкреатитом в больнице Колпинского района под утро устроил резню

Пациент с панкреатитом в больнице Колпинского района под утро устроил резню
Пациент с панкреатитом в больнице Колпинского района под утро устроил резнюФото: "Яндекс.Карты"

В больнице №33 Колпинского района пациент пошел резать соседей по палатам.

Как сообщают «Невские Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, кровавый инцидент произошел около 5 утра 25 июля.

Предварительно, у одного из пациентов что-то произошло, после чего он пустил в ход нож, изрезав четверых соседей по палатам. «Фонтанка» же утверждает, что число пострадавших увеличилось до 5.

В результате задержали 34-летнего жителя поселка Металлострой, поступившего в стационар с обострением панкреатита. Орудие нападения он взял с собой, когда его забирали в больницу.

Отмечается, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 20 июля в больницу №3 попал мужчина с тяжелом ножевым ранением с улицы Шателена. В Выборгском районе на 35-летнего мужчину с ножом напала его собственная жена.

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