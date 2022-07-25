Стало известно, куда и на чем чаще всего ездят отдыхать петербуржцы

Стало известно куда и на чем сейчас чаще всего ездят отдыхать петербуржцы. Фото: Unsplash

Стало известно куда и на чем сейчас чаще всего ездят отдыхать петербуржцы. Фото: Unsplash

За первый летний месяц 2022 года количество покупок в турагентствах России выросло на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего людей отправилось отдыхать в Турцию.

Согласно данным МТС Банка, основанным на платежных операциях граждан за июнь 2021 и 2022 года, количество транзакций в Туристических агентствах за июнь 2022 года увеличилось на 47%, а средний чек – на 36% по сравнению с июнем 2021 года. Здесь свою роль сыграли трудности при покупке авиабилетов и бронирования гостиниц в условиях санкций и проблем с оплатой с карт платежных систем Visa и Mastercard.

Большинство россиян для отдыха выбирают Турцию. Согласно информации Big Data МТС, количество российских туристов там выросло в четыре раза на июнь 2022 года. Также люди не против отправиться в Беларусь, Казахстан, Абхазию, Армению, Грузию, Узбекистан и Объединенные Арабские Эмираты. Турпоток в Казахстан также отметился в этом году – в июне он удвоился.

В 2022 году петербуржцы покупают в два раз больше билетов на различные туристические достопримечательности и представления: музеи, ботанические сады, ремесленнические шоу, винодельни.

Несмотря на то, что авиасообщение с европейскими странами и городами юга России в этом году проблематично, россияне продолжают летать на самолетах. В июне 2022 года средний чек на билеты вырос незначительно – на 5%.

Также закрытие аэропортов юга России увеличило покупки железнодорожных билетов на 22%, а средний чек на них увеличился на 16%.

Есть и те граждане, которые решили не заморачиваться перелетом за тридевять земель, а отправиться на дачу. Об этом говорит рост продаж билетов на электрички в июне 2022 года на 15%. Хочется заметить, что на пригородные и междугородние автобусы продажи билетов выросли на 46%, а средние чеки – на 6%, при этом на электрички средний чек не поменялся.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Управлении Россельхознадзора рассказали о четвероногих путешественниках. Известно, что в июне из Петербурга по России и за границу отправились более 1,5 тысячи кошек и собак.