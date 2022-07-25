Дети и подростки в России могут быть освобождены от налога на автомобиль

Дети и подростки в России могут быть освобождены от налога на автомобиль. Фото: unsplash

Дети и подростки в России могут быть освобождены от налога на автомобиль. Фото: unsplash

В России предложили освободить детей и подростков выплачивать налог за авто. Эксперт поделился, что думает по этому поводу.

По закону, законный представитель несовершеннолетнего наследника должен зарегистрировать автомобиль на себя до того момента, пока ребёнок не перешагнет планку в 16 лет, после этого автомобиль перерегистрируется на подростка.

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков рассказал RT , насколько хорошая идея освобождения подростка от налога за транспортное средство. Об этом пишет «Ямал1».

«С одной стороны, благая цель, но с другой стороны – сколько у нас наследников несовершеннолетних в масштабах страны?» – заметил специалист.

Также не все моменты продуманы. Например, как отслеживать использование машины опекунами или законными представителями. Дополнительно загвоздка в том, что по сравнению с возможной стоимостью автомобиля сумма налога может оказаться незначительной и ни на что не повлияет.