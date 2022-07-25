Россияне могут лишиться части булочек, пирожных и сладостей

Российские кондитеры бьют тревогу: в перечне запрещенных к ввозу в Россию товаров оказались используемые кондитерами эмульгаторы и красители, которые нельзя заменить без потери вкусовых качеств.

Так, нехватка сырья может привести к сокращению товара, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» к своим участникам.

Производители кондитерских изделий хотят обратиться в европейскую ассоциацию Food & Drinks и попросить исключить из пятого санкционного списка Евросоюза эмульгаторов и красителей, а также разрешить их ввоз.

Исполнительный директор «Асконда» Вячеслав Лашманкин подчеркнул, что сейчас основная проблема состоит в том, что эмульгаторы, применяемые при производстве шоколада, выпечки, халвы, мягкой карамели, вафельных листов, находятся в запрещенном списке, а поставки из Юго-Восточной Азии и с Ближнего Востока не могут в полной мере заменить те позиции, которые сейчас не достать.

В России тоже выпускаются свои красители, но они в некоторых случаях вообще не могут заменить импорт, рассказывает Лашманкин.

Эксперт заметил, что для нужного вкуса эмульгаторы и красители должны идеально попасть в рецептуру. Конечно, адаптировать рецептуры под новый ингредиент можно, но это очень длительный и затратный процесс.

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