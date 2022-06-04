Российские специалисты объяснили, почему возникает тяга к сладкому

Российские специалисты объяснили, почему возникает тяга к сладкому
Российские специалисты объяснили, почему возникает тяга к сладкому. Фото: Pexels

Стало известно, почему внезапно возникает сильное желание съесть что-то сладкое, и что в этом случае нужно делать.

Диетолог Людмила Денисенко рассказала, что очень часто люди прибегают к десертам, чтобы получить положительные эмоции, которые они ощущали в детстве. Об этом пишет KP.RU.

По мнению эксперта, раздражая вкусовые рецепторы языка, которые реагируют на сладкое, люди воскрешают в памяти картинки беззаботного детства.

Вторя причина, которая кроется за желанием сладенького, — это чувство голода. Чтобы решить проблему нужно разнообразить свой рацион и есть без спешки для лучшего насыщения организма. Диетолог предупредила, что поедание сладостей в чрезмерном количестве может указывать на наличие сильного стресса, нехватку магния и другие тревожные пункты.

В свою очередь врач общей практики Наталия Горн поделилась, что часто и много едят быстрые углеводы пациенты с инсулинорезистентностью, то есть нарушением метаболического ответа на инсулин. В последствии это может обернуться сахарным диабетом, опухолями, папилломами, полипами и миомами.

А вот по мнению медика Анастасии Егоровой, главной причиной тяги к сладкому является эмоциональное переедание. По мнению специалиста, сначала необходимо исключить физиологические причины такого состояния, а после этого следует обратиться за помощью к психотерапевту.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что диетолог Айше Сена Бинёз назвала ягоду, которая поможет восстановить необходимый уровень сахара в крови человека.

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