Петербуржцам рассказали, чего им ожидать от погоды в августе

Петербуржцам рассказали, чего им ожидать от погоды в августе. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Петербуржцам рассказали, чего им ожидать от погоды в августе. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Подходит к концу уже второй месяц лета, а за ним неспешно следует август. Синоптик рассказал, какая погода придет в Санкт-Петербург вот уже через неделю.

В августе на территорию Северной столицы пожалует комфортный температурный фон. Ожидается, что столбик термометра задержится в районе 18-23 градусов, но в отдельные период он может подняться до 28 градусов. Об этом ТАСС рассказал главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов

Специалист отметил, что перспектива на грядущий месяц благоприятная, хуже, чем в июле, точно не будет. Правда, к концу месяца может быть немного холоднее. При этом чередования циклона и антициклона могут продолжиться.

Отмечается, что этим летом в городе было побито два рекорда: 1 и 2 июля, когда температура воздуха поднялась до 31,2 градуса. В ближайшие дни ожидается потепление до 26-28 градусов. Послезавтра приходит циклон, и снова пойдут кратковременные дожди. В некоторых районах могут быть грозы и ливни.

Прохладнее станет к следующим выходным.

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