IKEA вновь запустила финальную распродажу

Шведско-нидерландская торговая сеть магазинов IKEA снова запустила распродажу.
О возобновлении финальной онлайн-распродажи товаров сети стало известно сегодня, 25 июля.
При входе на сайте в понедельник посетители снова могут видеть знакомую надпись: «Вы находитесь на странице ожидания для перехода на IKEA.ru. Время ожидания зависит от количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа».
Сотрудники рекомендуют пользователям не обновлять страницу, чтобы не потерять свое место в очереди. После того, как произойдет переход, покупатели смогут подобрать товар и провести платеж, но личный кабинет и список покупок все еще не доступны.
Также, если посетитель сайта не будет проявлять активность на сайте в течение десяти минут, система автоматически вернет пользователя в очередь.
Распродажу приостановили 22 июля, обещая при этом продолжить после выходных.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в социальных сетях стал популярным ролик, где сотрудник IKEA в Петербурге повреждает сковородки, после чего выкидывает их в мусорный бак. В компании прокомментировали ситуацию.