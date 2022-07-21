В IKEA объяснили выкинутые в мусорный бак сковородки

В социальных сетях стал популярным ролик, где сотрудник IKEA в Петербурге повреждает сковородки, после чего выкидывает их в мусорный бак. В компании прокомментировали ситуацию.

Очевидцы утверждают, что инцидент с уничтожением сковородок произошел у одного из магазинов в Кудрово, на что в IKEA ответили, что ту есть вполне логичное объяснение. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам представителей организации, уничтожение сковородок связано с браком и неликвидностью товара. Именно поэтому партию нужно уничтожить: так товары ненадлежащего качества не попадут в продажу.

Онлайн-распродажа в IKEA началась давно, но с достаточно большими затруднениями из-за повышенного спроса, поэтому она не может закончиться до сих пор.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что шведская торговая сеть IKEA пока не подтвердила планы по продаже торговых точек в России.