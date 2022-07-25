В крупном пожаре на Днепропетровской улице пострадала женщина

В крупном пожаре на Днепропетровской улице пострадала женщина. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

В крупном пожаре на Днепропетровской улице пострадала женщина. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Сегодня, 5 июля, произошел пожар в здании некогда принадлежавшем «Водоканалстрою». Огонь разбушевался настолько, что возгоранию был присвоен №3. Известно об одной пострадавшей.

Все произошло на Днепропетровской улице, 14. На месте работали 18 машин и 72 спасателя. Как пишет «78.ru» пострадавшей пришлось выпрыгнуть со второго этажа. Сейчас она находится в больнице с серьезным повреждением.

Трёхэтажное здание бывшего лесопильного завода прогорело на площади 400 квадратных метров. Предполагаемой причиной возгорания считают разгерметизацию системы кондиционирования.

Представитель ГУ МЧС по городу рассказал 78.ru, что горело модульное здание из металлоконструкции, к которому пристроена одноэтажная металлическая конструкция для испытания. Известно, что помещение использовалось под административные офисы.

Была угроза распространения огня на автомобили, но их все удалось эвакуировать с незначительными повреждениями элементов кузова. Потушить пожар удалось только в 17:57.

В пресс-службе прокуратуры Фрунзенского района заявили, что по факту произошедшего организовали проверку. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ранг пожара на Днепропетровской улице повысили до 1-БИС в 13:15, потом в 13:56 возгорание увеличилось сразу до №3. Снизить разбушевавшуюся стихию удалось в 14:14.