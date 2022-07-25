В Петербурге тушат полыхающее здание бывшего «Водоканалстроя»

В Петербурге тушат полыхающее здание "Водоканалстроя". Ранг пожара снижен с 3 до 2. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

В Петербурге тушат полыхающее здание "Водоканалстроя". Ранг пожара снижен с 3 до 2. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Сегодня в обед, около 13:06, в МЧС поступило сообщение, что горит здание во Фрунзенском районе на улице Днепропетровская, 14.

Оказалось, что пострадало помещение «Водоканалстроя». Огонь разошелся не на шутку. В понедельник, 25 июля, огонь уже изначально тушили 6 единиц техники и 23 человека личного состава, но под конец число увеличилось до 18 машин и 72 спасателей.

Ранг пожара повысили до 1-БИС в 13:15, потом в 13:56 возгорание увеличилось сразу до №3. Снизить разбушевавшуюся стихию удалось в 14:14. Сейчас пожар локализован до 2 уровня.

В трёхэтажном, не эксплуатируемом здании обстановка успела обгореть на 400 квадратных метров.

О пострадавших пока не сообщалось. Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Известно, что по адресу полыхающего здания ранее располагалось ЗАО «Водоканалстрой», но в 2020 году предприятие было ликвидировано в связи с банкротством.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера площадь пожара на деревообрабатывающем цехе в Санкт-Петербурге увеличилась до пяти тысяч квадратных метров.