Площадь пожара в Металлострое достигла 5 тысяч «квадратов»

Спасатели продолжают борьбу с огнем в Петербурге. Фото: Baltphoto

Спасатели продолжают борьбу с огнем в Петербурге. Фото: Baltphoto

Площадь пожара на деревообрабатывающем цехе в Санкт-Петербурге увеличилась до пяти тысяч квадратных метров. Огонь продолжает распространяться.

В тушении на данный момент принимает участие 21 единица техники и 90 сотрудников спасательных служб. О пострадавших информации не поступала.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Очагом возгорания стала пристройка, с которой огонь перекинулся на деревообрабатывающий цех. Пожару присвоен третий ранг сложности.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о начале пожара в деревообразующем цеху. Тогда огонь уже занимал площадь в 2,5 тысячи квадратных метра, а на месте происшествия работало 57 спасателей личного состава.