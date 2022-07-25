Специалисты предупредили россиян о возможном подорожании красной икры

В России могу повысить цены на красную икру. При этом специалисты заверили, что цены вырастут не значительно.

В Росрыболовстве заявили, что увеличение цены связано с цифровой маркировкой икры лососевых и осетровых пород рыб в Камчатском крае. Об этом пишут РИА Новости.

До этого власти Камчатского края решили провести эксперимент по цифровой маркировке икры лососевых и осетровых пород рыбы, вероятно, до конца 2022 года. Основная задача здесь — снизить количество контрафакта и некачественных аналогов. Таким образом, кроме того, хотят бороться и с браконьерами. Также нанесение маркировки должно позволить не только очистить рынок от опасной продукции, но и увеличить конкурентоспособность легальных производителей.

Предполагается, что незначительное увеличение цены на икру будет полностью оправданно качеством приобретаемой продукции.

В свою очередь, представители Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который выступает оператором системы маркировки, в комментарии «Ленте.ру» опровергли возможность подорожания икры. Изданию рассказали, что пилотный проект не потребует от участников затрат. Коды маркировки и оборудование, там где оно потребуется, будут предоставлены компаниям бесплатно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что кондитеры в России бьют тревогу: в перечне запрещенных к ввозу в страну товаров оказались используемые кондитерами эмульгаторы и красители, которые нельзя заменить без потери вкусовых качеств.