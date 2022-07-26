Синоптик Колесов рассказал о погоде на День ВМФ и в ближайшее время

Синоптик Колесов рассказал о погоде на День ВМФ и в ближайшее время
Синоптик Колесов рассказал о погоде на День ВМФ и в ближайшее время. Фото: Baltphoto

Во вторник, 26 июля, еще будет тепло, но уже с завтрашнего дня до августа установится небольшое снижение температур, пройдут дожди.

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, похолодание связано с циклонами, облачностью, дождями и северными ветрами.

Температура воздуха с +28 градусов, которые петербуржцы смогут ощутить уже сегодня, к выходным понизится до +18 и +20 градусов. Специалист предупредил, что холодный атмосферный фронт ожидается уже завтра, 27 июля. В Северной столице он будет проходить в первой половине дня, поэтому предполагается, что дожди должны закончиться к обеду. А вот в восточные районы Ленобласти фронт придет во второй половине дня, там еще будет тепло, и ливни с грозами там вероятнее.

Касательно погода на День ВМФ Колесов отметил, что пока определиться с ней трудно: вероятно, будут дожди, но в какое время сейчас сказать точно нельзя. Также эксперт заметил, что перспективы хорошей погоды в начале августа видны уже сейчас.

Ранее azeta.spb.ru писала, что в августе на территорию Петербурга пожалует комфортный температурный фон. Ожидается, что столбик термометра задержится в районе 18-23 градусов, но в отдельные период он может подняться до 28 градусов.

Александр Колесов день вмф новости СПб погода


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Жителям России назвали идеальный процент ставки по ипотеке
Стали известны подробности смертельного ДТП с мотоциклом на Колпинском шоссе
Дворовая драка с битой и ножом на Долгоозерной закончилась больницей и ...
В Ленобласти за сутки нашли еще 152 заболевших коронавирусом
Суточная заболеваемость коронавирусом за сутки в Москве продолжает ...
Больше всего скончавшихся с коронавирусом за сутки зафиксировали в Москве и ...
В КРТИ рассказали, какие дороги отремонтируют в Петербурге за 2022 год
Стало известно об еще одном пострадавшем в крупном пожаре на Днепропетровской