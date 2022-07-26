Синоптик Колесов рассказал о погоде на День ВМФ и в ближайшее время

Синоптик Колесов рассказал о погоде на День ВМФ и в ближайшее время. Фото: Baltphoto

Синоптик Колесов рассказал о погоде на День ВМФ и в ближайшее время. Фото: Baltphoto

Во вторник, 26 июля, еще будет тепло, но уже с завтрашнего дня до августа установится небольшое снижение температур, пройдут дожди.

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, похолодание связано с циклонами, облачностью, дождями и северными ветрами.

Температура воздуха с +28 градусов, которые петербуржцы смогут ощутить уже сегодня, к выходным понизится до +18 и +20 градусов. Специалист предупредил, что холодный атмосферный фронт ожидается уже завтра, 27 июля. В Северной столице он будет проходить в первой половине дня, поэтому предполагается, что дожди должны закончиться к обеду. А вот в восточные районы Ленобласти фронт придет во второй половине дня, там еще будет тепло, и ливни с грозами там вероятнее.

Касательно погода на День ВМФ Колесов отметил, что пока определиться с ней трудно: вероятно, будут дожди, но в какое время сейчас сказать точно нельзя. Также эксперт заметил, что перспективы хорошей погоды в начале августа видны уже сейчас.

Ранее azeta.spb.ru писала, что в августе на территорию Петербурга пожалует комфортный температурный фон. Ожидается, что столбик термометра задержится в районе 18-23 градусов, но в отдельные период он может подняться до 28 градусов.