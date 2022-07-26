Пациента, изрезавшего четверых в больнице Колпинского района, отправили в психбольницу

Пациента, изрезавшего четверых в больнице Колпинского района, отправили в психбольницу
Пациента, изрезавшего четверых в больнице Колпинского района, отправили в психбольницу. Фото: Pxhere

В понедельник утром в помещении больницы №33 Колпинского района один из пациентов обезумил и набросился на своих соседей по палате. Злоумышленника задержали. Известно, что мужчина состоит на учете в ПНД и был судим трижды, в том числе за нападение.

Как стало известно Gazeta.SPB, в этот раз от его действия пострадали 4 человека, среди которых 63-летняя женщина (ее подозреваемый пытался душить и избивал), 21-летний молодой человек (находится в тяжелом состоянии с колото-резаными ранами левой щеки, левого уха, правого плеча, левого лучезапястного сустава с повреждением разгиба 1 пальца левой кисти), 43-летний мужчина (находится в операционной с резаными ранами головы, плеча и шеи), а также житель поселка Тельмана, отметивший совсем недавно свой день рождения (он получил удар ножом в грудь и один удар ножом в нижнюю часть правой ноги).

Сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего злоумышленника. Позже выяснилось, что мужчина имеет судимости за кражу, растрату, оборот наркотических средств и грабеж.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В настоящий момент злоумышленник находится в психиатрическом отделении Александровской больницы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что кровавый инцидент произошел около 5 утра 25 июля в Петербурге. В больнице №33 Колпинского района пациент пошел резать соседей по палатам.

больница №33 Колпинский район новости СПб покушение на убийство


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Жителям России назвали идеальный процент ставки по ипотеке
Стали известны подробности смертельного ДТП с мотоциклом на Колпинском шоссе
Дворовая драка с битой и ножом на Долгоозерной закончилась больницей и ...
В Ленобласти за сутки нашли еще 152 заболевших коронавирусом
Суточная заболеваемость коронавирусом за сутки в Москве продолжает ...
Больше всего скончавшихся с коронавирусом за сутки зафиксировали в Москве и ...
В КРТИ рассказали, какие дороги отремонтируют в Петербурге за 2022 год
Стало известно об еще одном пострадавшем в крупном пожаре на Днепропетровской