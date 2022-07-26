Стало известно об еще одном пострадавшем в крупном пожаре на Днепропетровской

Стало известно об еще одном пострадавшем в крупном пожаре на Днепропетровской. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Стало известно об еще одном пострадавшем в крупном пожаре на Днепропетровской. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Вчера спасатели тушили крупный пожар в здании на Днепропетровской, 14, которое некогда принадлежало «Водоканалстрою». Возгорание достигло 3 номера, с огнем боролись 18 машин и 72 спасателя. В результате инцидента пострадала женщина, а сегодня стало известно об еще одном пострадавшем.

Как стало известно Gazeta.SPB, в петербургский научно-исследовательского институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе поступил 51-летний гражданин с острым ингаляционным отравлением продуктами горения. После оказания помощи, пострадавшего отпустили.

Вторая пострадавшая 70-лет была доставлена в медицинское учреждение с катотравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, закрытой травмой груди, живота и повреждением внутренних органов, а также с закрытым переломом ребер с двух сторон, острым ингаляционным отравлением продуктами горения. Женщина в крайне тяжелом состоянии была помещена на отделение шоковой реанимации. Известно, что во время пожара она выпрыгнула с 3 этажа.

В результате пожара на территории трёхэтажного здания бывшего лесопильного завода все выгорело полностью на площади 400 квадратных метров.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что предполагаемой причиной возгорания на Днепропетровской, 14 считают разгерметизацию системы кондиционирования.