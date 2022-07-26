Эксперт оценил разнообразие оплаты в петербургском транспорте

Сегодня к привычным способам оплаты проезда в общественном транспорте Северной столицы добавился чат-бот в мессенджере Telegram. С помощью него можно получить билет прямо в чате, а после покупки поднести его к валидатору в автобусе, троллейбусе или трамвае.

Своим мнением на счет разнообразия способов оплаты в транспорте Санкт-Петербурга поделился с «Neva.Today» директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Эксперт отметил, что разнообразие способов платежей — это несомненно удобная, функциональная и необходимая для петербургского транспорта вещь.

Об удобствах разных способов оплаты проезда своим мнением с Neva.Today поделился директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

По мнению эксперта, разнообразие способов оплаты – это удобная и необходимая для петербургского транспорта вещь, — но главное, чтобы в процессе не возникало доминирование одного платежного способа. Все должны должны иметь возможность оплачивать так, как им удобно, заключил Солонников.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в новых автобусах, которые пришли на замену коммерческим маршруткам, можно расплатиться всеми способами оплаты. В частности, подойдут проездные, банковские карты или одноразовые билеты с QR-кодом, которые заранее можно купить во всех кассах станций СПб ГУП «Петербургский метрополитен» или в пунктах продажи «Организатора перевозок».