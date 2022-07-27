Петербуржцам рассказали о погоде на среду

Сегодня в Петербурге ожидаются комфортные погодные условия. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Сегодня в Петербурге ожидаются комфортные погодные условия. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Сегодня в Санкт-Петербурге ожидается теплая и комфортная погода. Столбик термометра поднимется до 23 градусов тепла.

Ветер в северной столице будет тоже умеренный, южный. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди и переменная облачность.

Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Ночью температура опустится до 19 градусов тепла.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о бесплатном эко-лагере Всеволожского района в Ленинградской области. Добровольцы выращивают ягоды и овощи.