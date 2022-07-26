В бесплатном эко-лагере Всеволожского района Ленобласти выращивают овощи и ягоды

Во Всеволожском районе Ленинградской области соорудили бесплатный эко-лагерь, где добровольцы выращивают ягоды и овощи.

Изначально организаторы на территории эко-лагеря подготовили почву, используя органические отходы, которые в рамках экологической акции сдавали петербуржцы. Так, в один деревянный куб вместилось больше 25 тонн органики. Об этом организатор эко-лагеря Андрей Леденев поделился в эфире программы «Утро в Петербурге» на телеканале «Санкт-Петербург».

Леденев рассказал, что компост состоит из очистков со стола и бумаги, которая не перерабатывается.

«Яичные лотки, втулки от туалетной бумаги. Это все в соотношении 70 на 30. Главное, чтобы он был больше одного кубометра», — заметил организатор.

Одним из главных правил органического земледелия является выращивание без добавления минеральных удобрений и пестицидов, поэтому в первые несколько лет богатого урожая ждать не стоит. Удобряют такую почву мульчей.

Эксперт объяснил, что мульча — это все, что может закрыть поверхность почвы. Процесс закрытия называется «мульчированием». При этом делать это можно, например, скошенной травой, опилками, сеном и даже картоном. Делается мульчирование для сдерживания испарений с поверхности почвы. Поливать тогда можно меньше, а то, что с верху перегнивает и дает растению питание. Также отмечается, что перекапывать почву часто не стоит.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ферма по выращиванию пряно-ароматической зелени, салатов и клубники появилась в Ленинградской области.