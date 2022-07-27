Группа Аквилон инвестирует в развитие Архангельской области свыше 10 млрд рублей

Строительная компания Группа Аквилон представила инициативы по развитию Архангельской области на выставке перспективных инвестиционных проектов региона.

В Архангельске и Северодвинске девелопер возведет жилые кварталы и два муниципальных детских сада общей вместимостью 265 детей. В рамках инвестпроекта «Квартал 100» Аквилон построит общедоступный парк площадью 2,5 га на берегу озера Театральное. Кроме того, в столице Поморья компания обустроит кластер креативных индустрий на территории пивзавода А.Суркова.

По словам директора по развитию Группы Аквилон в Архангельской области Андрея Четверикова, суммарный объем инвестиций по всем проектам составит более 10 млрд рублей.

«На земельных участках общей площадью 7,1 га будет построено почти 100 тыс. кв. м современного жилья. Из них около 7 тыс. кв. м на сумму 731 млн рублей — для предоставления по договорам социального найма детям-сиротам и жителям аварийных домов. Большую часть квартир передадим до завершения всего объема строительства», — подчеркнул Четвериков.

Выставку посетили губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Глава региона подчеркнул, что реализация инвестпроектов в перспективе улучшит качество жизни для населения Поморья.

В свою очередь, руководитель Минвостокразвития Алексей Чекунков отметил, насколько важно возрождать и усиливать традиции предпринимательства и созидания в регионе.

«Сейчас в Архангельской области уже 135 резидентов Арктической зоны реализуют проекты на 72 миллиарда рублей. Это самая большая особая экономическая зона в мире с лучшими условиями для предпринимательства с применением мер поддержки от государства», — заключил Чекунков.

В общей сложности Группа Аквилон возводит в Поморье 13 жилых комплексов площадью около 250 тыс. кв.м. В стадии разработки — еще более 10 проектов на 300 тыс. кв.мжилья. Компания занимает лидирующие позиции в строительной отрасли Поморья и входит в ТОП-20 крупнейших девелоперов страны.

Группа Аквилон работает на российском строительном рынке с 2003 года. За 18 лет работы компания построила и сдала точно в срок более 100 объектов недвижимости общей площадью более 2 млн кв. м – это жилые дома, детские сады и школы, многофункциональные торгово-развлекательные центры, офисные и гостиничные комплексы. Основной бизнес холдинга сконцентрирован в пяти регионах страны: Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Архангельск и Северодвинск. Группа Аквилон является системообразующим предприятием России.