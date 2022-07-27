Петербургский вирусолог рассказал о возвращении гриппа в Россию

Петербургский вирусолог рассказал о возвращении гриппа в Россию
В Петербурге растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Грипп последние два года не был острой проблемой для россиян. Полномасштабная циркуляция гриппа возобновилась в этом году.

Сейчас грипп может сочетаться вместе с коронавирусной инфекцией. В НИИ будет проводиться исследование на тему мутаций коронавируса на фоне клинической картины.

Об этом сообщает заведующий лабораторией молекулярной вирусологии НИИ гриппа (Санкт-Петербург) Андрей Комиссаров. Он отмечает, что грипп никуда не ушел, как и другие респираторные инфекции.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о количестве заболевших COVID-19 в Санкт-Петербурге за прошедший день. Число заболевших выросло практически в два раза за последнюю неделю, по словам экспертов.

Андрей Комиссаров грипп новости СПб санкт-петербург


 

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