Петербургский вирусолог рассказал о возвращении гриппа в Россию

Грипп последние два года не был острой проблемой для россиян. Полномасштабная циркуляция гриппа возобновилась в этом году.

Сейчас грипп может сочетаться вместе с коронавирусной инфекцией. В НИИ будет проводиться исследование на тему мутаций коронавируса на фоне клинической картины.

Об этом сообщает заведующий лабораторией молекулярной вирусологии НИИ гриппа (Санкт-Петербург) Андрей Комиссаров. Он отмечает, что грипп никуда не ушел, как и другие респираторные инфекции.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о количестве заболевших COVID-19 в Санкт-Петербурге за прошедший день. Число заболевших выросло практически в два раза за последнюю неделю, по словам экспертов.