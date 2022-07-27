Говори, смотри, сёрфь и экономь: билайн предлагает петербуржцам скидку 50% на мобильную связь, домашний интернет и ТВ

билайн запустил выгодное летнее предложение: тариф «Для тебя и дома 2» за полцены.* Абонентская плата со скидкой будет действовать первые 3 месяца с момента подключения. В тарифный план включены мобильная связь, проводной интернет и ТВ. За всё это можно платить одним счётом и не думать об оплате услуг по отдельности. К тому же, вместе получается дешевле.

За 500 рублей в месяц, с учетом скидки, абоненты получат более 190 ТВ-каналов, домашний интернет на скорости до 500 Мбит/с, 50 гигабайт мобильного интернета, которых может хватить, например, на прослушивание нескольких тысяч музыкальных треков, 1500 минут, 300 SMS. Также в тариф включена подписка viju на фильмы для всей семьи в онлайн-сервисе билайн тв на 2 месяца. Интерактивное ТВ можно смотреть на разных устройствах и в любой комнате, где есть доступ к интернету, ведь оно доступно для разных интерфейсов.*

Кроме того, тариф «Для тебя и дома 2» даёт возможность позаботиться о родных и близких: минутами и SMS можно поделиться с родственниками, детьми или друзьями, если подключить платную услугу «Дели всё». Звонки между подключенными номерами не расходуют пакет включённых в тариф минут и остаются бесплатными даже после его исчерпания. Можно оставаться на связи, не беспокоясь об абонентском балансе, и платить по тарифу, экономя своё время.

«В этом году билайн увеличил максимальную скорость домашнего интернета, подняв её на ряде тарифов до 500 Мбит/с. Оценить преимущества такой скорости могут и пользователи обычного моноинтернета, и пакетных тарифов, включающих мобильную связь и ТВ. Чтобы обеспечить петербуржцев возможностью быстрее получать доступ к любимым сервисам, мы провели целый ряд работ. В частности, модернизировали необходимую инфраструктуру и расширили каналы передачи данных.

Кроме того, в июне в Петербурге завершился масштабный рефарминг – мы расширили пропускную способность на всей сети 4G. По нашим оценкам, это позволило увеличить среднюю скорость мобильного интернета билайн в городе на 30%», — рассказывает Евгений Брянцев, директор билайн в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Воспользоваться предложением можно с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года в офисах обслуживания билайна и в интернет-магазине (доступно для сим с технологией саморегистрации). Более подробная информация об организаторе, правилах проведения акции доступна по адресу: https://spb.beeline.ru/customers/conv-details-page/index/dlya-tebya-i-doma-2/