В Петербурге снизились цены на продукты

В Петербурге снизились цены на продукты
Падение цен в Петербурге частично связано с сезонностью продуктов. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

За прошедшую неделю цены на продукты в Петербурге снизились на 1,5 процента. Снижение цен коснулось не всех продовольственных товаров, а только части.

Так, например, было замечено падение стоимости на овощи, так как сейчас сезон для данных товаров. Сахар, мука, яйца и подсолнечное масло также показали снижение цены.

Об этом в своем telegram-канале сообщает вице-губернатор города Алексей Корабельников. Не обошлось и без повышения ценника — свинина и говядина подорожали.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о нововведениях в квитанциях ЖКХ в Санкт-Петербурге. До декабря этого года жители Северной столицы должны успеть погасить задолженность за капитальный ремонт.

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