Главный корпус ИТМО в Петербурге начнут строить в этом году

Строительство главного корпуса ИТМО в рамках создания научно-образовательного и инновационного центра «ИТМО Хайпарк» в Петербурге планируется начать в этом году. Здание будет находиться на территории города-спутника Южный.

Главный учебный корпус займет площадь около 33 тысяч квадратных метров. Это будет ансамбль из девяти зданий, которые будут соединяться общей крышей. Главной особенностью кампуса станет атриум-трансформер, способный становится конференц-залом на две тысячи человек.

Об этом сообщает пресс-служба компании «Старт Девелопмент», занимающаяся строительством на территории Южного. Служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга подписала разрешение на начало строительства.

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