Шеф-повар Белькович поделился секретами похудения

Александр Белькович — один из самых молодых и известных поваров в России. Несмотря на молодой возраст, шеф-повар имеет колоссальный опыт работы: за его плечами работа в различных заведениях, разработка бизнес-концепций, открытие русских ресторанов заграницей и даже несколько кулинарных книг.

«МК в Петербурге» побеседовали с молодым талантом. Он рассказал о шоу с рецептами за 100 рублей. Такая концепция интересна зрителю и показывает, что можно потратить немного денег на продукты, но при этом сохранить вкусовые качества блюда. Белькович отметил, что даже в ресторанах есть блюда, себестоимость которых не превышает эту сумму. Поэтому для шеф-повара не было сложностей с тем, чтобы предложить зрителям такие рецепты.

Сам Александр Белькович родом из Северодвинска. Именно там и зародился его интерес к кулинарии. Свои первые блюда шеф-повар пробовал готовить еще в шесть лет. В детстве Александр занимался спортом и на сборы самостоятельно готовил для себя интересные блюда. Зимой с экспериментами в Северодвинске было сложнее из-за постоянных заморозков — купить можно было только полуфабрикаты.

Какое-то время Белькович был бренд-менеджером сети ресторанов в Санкт-Петербурге. Но сейчас сказать, в каком городе проживет — Москве или Петербурге — шеф-повар не может и сам. По работе ему приходится много путешествовать и Белькович называет себя «человеком мира». В быту Белькович готовит не так часто и отдает бразды правления своей жене. Он ценит то, что она готовит, и отмечает, что к домашней еде неприхотлив.

Шеф-повар также поделился секретом своей фигуры. Белькович отметил, что не имеет склонности к полноте, поэтому в постоянных диетах не нуждается. Но при этом заниматься спортом он считает необходимостью, хоть и не может делать этого так часто, как хотелось бы.

— Я в принципе не склонен к полноте — спасибо генам. К тому же у меня ускоренный метаболизм, он буквально зашкаливает. Это говорит о том, что я могу просто лежать на диване, а у меня в это время сгорит несколько тысяч килокалорий. Если же я начну двигаться, то улетит еще больше! Так что если захочу, то похудею довольно быстро. К тому же я очень эмоциональный человек. Я всегда быстро двигаюсь, быстро думаю. Поэтому каждую секунду своей жизни трачу много энергии, зачастую даже не задумываясь об этом, — цитирует шеф-повара «МК в Петербурге».

Семья для Александра Бельковича значит многое. Поэтому свое свободное время он старается уделять своей жене и дочери.