Живодеркой, избившей лошадь лопатой, заинтересовалась петербургская прокуратура

Живодерка из Петербурга может быть привлечена к уголовной ответственности. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Живодерка из Петербурга может быть привлечена к уголовной ответственности. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В сеть попало видео жестокого обращения с животными в Петербурге. По социальным сетям разлетелся ролик, на котором видно, как девушка избивает пластмассовой лопатой лошадь. Она наносит удары по голове животного. Видео попало в Сеть около двух недель назад.

Видео было записано в Петербурге на одной из конюшен в Парголово. Скакун, по предварительным данным, использовался для катания туристов в одном из парков Северной столицы. Видео попало в руки прокуратуры — сотрудники природоохраны выехали на конюшню, где нашли ту самую лошадь, которую избивают на видеозаписи.

Природоохранная прокуратура опубликовала видео с пострадавшим животным. На видео видно, что скакун, которого зовут Альтерэго, боится людей и очень худ. Начата проверка по факту произошедшего. Сотрудники правоохранительных органов еще до появления видео интересовались хозяйкой и ее питомцем. По факту будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Живодерку с видео разыскивают — ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

— В настоящее время проверка не завершена. Природоохранной прокуратурой после получения и изучения документов, а также суждений специалистов будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — дала комментарий пресс-служба надзорного ведомства Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о задержании петербурженки, которая пыталась на иномарке без номеров задавить хозяина и собак, гуляющих по тротуару. После произошедшей ситуации во дворе 33-летняя нарушительница попыталась закончить разговор с полицией излюбленным способом — она совершила наезд на сотрудника правоохранительных органов.