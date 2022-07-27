Автоледи, пытавшаяся задавить хозяина и двух собак в Петербурге, наехала на полицейского

Не так давно в сети появилось видео, на котором машина марки «Рено» целенаправленно ездит по двору за мужчиной и двумя его собаками. На машине не было номеров. За рулем автомобиля оказалась женщина, которая не ограничилась только этим инцидентом.

Хозяин собак подал в полицию заявление о действиях правонарушительницы. Как он рассказал журналистам, надежды на то, что нарушительницу найдут, у него не было. Он просто хотел, чтобы тротуар, превратившийся в стихийную автостоянку, был огорожен от машин, чтобы избежать возникновения подобных ситуаций.

Но сотрудникам полиции вечером 24 июля удалось обнаружить нарушительницу общественного спокойствия. 33-летнюю местную жительницу на «Рено Сандеро» без номерных знаков удалось остановить сотрудникам ГИБДД по Василеостровскому району. Но разговор с представителями власти у нарушительницы не сложился. Вместо диалога женщина решила воспользоваться уже проверенным ей методом и наехала автомобилем на одного из полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Против автоледи с особенной манерой вождения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («применение насилия в отношении представителя власти»). Следствие намерено заключить хулиганку под стражу. По факту произошедших ситуаций ведется расследование.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о ситуации с хозяином и двумя собаками, произошедшей на Морской набережной. Очевидцы засняли на видео, как автомобиль без номерных знаков пытается задавить сначала питомцев, а потом и их хозяина. Когда автоледи это не удается, она уезжает с импровизированной парковки на тротуаре, но возвращается и снова едет за мужчиной с двумя чихуахуа.