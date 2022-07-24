Водитель иномарки в Петербурге пытался задавить мужчину с двумя собаками

К счастью, в инциденте на Морской набережной ни хозяину, ни собакам не было нанесено физического ущерба. Фото: pixabay.com

К счастью, в инциденте на Морской набережной ни хозяину, ни собакам не было нанесено физического ущерба. Фото: pixabay.com

Свидетелями жуткой ситуации стали жители Петербурга на Морской набережной. Очевидцы засняли видео, как на тротуаре дома водитель на «Рено» целенаправленно пытается наехать на двух собак и выгуливающего их хозяина.

Начало конфликта заснять на камеру не успели, но зафиксировали, как иномарка, выезжающая с проезжей части, почти наезжает на собаку. Владелец успевает поднять своих животных, после чего сам чуть не попадает под колеса автомобиля. После этого пешеход и водитель начинают ругаться, и иномарка уезжает. Но на этом история не заканчивается. Когда хозяин с собаками возвращается в сторону дома, иномарка снова въезжает на тротуар и на высокой скорости снова пытается совершить наезд на питомцев.

В группе в социальной сети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург|Питер Онлайн|Спб» не только опубликовали видео произошедшего, но и поговорили с хозяином животных, чуть не ставших жертвами водителя. В этом районе Морской набережной водители часто стали использовать пешеходную зону в качестве места для парковки автомобилей — об этом свидетельствуют кадры видео: помимо выезжающей иномарки на тротуаре в ряд припаркованы другие автомобили. По словам Павла, хозяина двух чихуахуа, женщину за рулем «Рено» разозлило, что она не могла выехать с импровизированной парковки из-за гуляющих собак. Павел сделал ей замечание о том, что данное место не предназначено для автомобилей, на что в ответ получил только агрессию. Собаки не пострадали, но только начавший социализироваться пес Майкл, по словам хозяина, отказывается выходить на прогулку. Сразу после инцидента он сорвался с поводка и спрятался. Павлу помог найти питомца проезжавший на велосипеде курьер.

Хозяин собак подал заявления в полицию. Он не рассчитывает, что автоледи найдут, но надеется, что проблемный тротуар оградят от водителей.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о перекрытии улиц в центре Санкт-Петербурга в связи с репетициями к параду. Генеральная репетиция пройдет 28 июля. Уже через неделю пройдет сам Главный парад ВМФ — движение также будет перекрыто, петербуржцы смогут попасть домой с помощью пропуска.