У Финляндского вокзала в Петербурге построят восьмиэтажный отель

В Петербурге на площади у Финляндского вокзала планируется строительство восьмиэтажного отеля. Здание появится между БЦ «Финляндский» и жилым домом в Финском переулке.

Раньше этот участок занимала баня и часть доходного дома, которые были снесены в 1980-ые. Общая площадь будущего отеля составит более пяти тысяч квадратных метров. Номера займут половину общего пространства здания.

Об этом сообщает «РБК-Петербург». Проект трехзвездочного отеля был разработан компанией «Настас и партнеры».

Ранее Gazeta.SPb рассказала о задержании петербурженки, которая пыталась на иномарке без номеров задавить хозяина и собак, гуляющих по тротуару. После произошедшей ситуации во дворе 33-летняя нарушительница попыталась закончить разговор с полицией излюбленным способом — она совершила наезд на сотрудника правоохранительных органов.