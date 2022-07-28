В Петергофе рассмотрят проект гостиницы в виде терема

В Петергофе на территории парка «Шуваловка» рассматривают проект новой гостиницы. Здание будет построено согласно архитектурному облику самого парка в виде терема.
Для здания планируется сделать цветовое членение фасадов, чтобы облик гостиницы соответствовал общему стилю. Заказчиком проекта выступает ООО «Империя СПб».
Рецензентом постройки стал архитектор Михаил Мамошин. Именно он рассказал о том, в каком стиле будет выполнен новый отель. План постройки был разработан архитектором Кириллом Степановым.
Ранее Gazeta.SPb рассказала о планах проведения референдума по закону о реновации в Санкт-Петербурге. С данной инициативой выступила бывшая депутат Законодательного собрания города от «Справедливой России» Надежда Тихонова.