В Петергофе рассмотрят проект гостиницы в виде терема

Новая гостиница не нарушит общего вида парка в Петергофе. Фото: peterhofmuseum.ru

Новая гостиница не нарушит общего вида парка в Петергофе. Фото: peterhofmuseum.ru

В Петергофе на территории парка «Шуваловка» рассматривают проект новой гостиницы. Здание будет построено согласно архитектурному облику самого парка в виде терема.

Для здания планируется сделать цветовое членение фасадов, чтобы облик гостиницы соответствовал общему стилю. Заказчиком проекта выступает ООО «Империя СПб».

Рецензентом постройки стал архитектор Михаил Мамошин. Именно он рассказал о том, в каком стиле будет выполнен новый отель. План постройки был разработан архитектором Кириллом Степановым.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о планах проведения референдума по закону о реновации в Санкт-Петербурге. С данной инициативой выступила бывшая депутат Законодательного собрания города от «Справедливой России» Надежда Тихонова.