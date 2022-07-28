Петербуржцы рассказали, как зарабатывают на съемках фильмов

Петербуржцы рассказали, как зарабатывают на съемках фильмов
Алексей рассказал, что одно из ярких впечатление — посещение студии «Ленфильм». Фото: Baltphoto/«МК в Петербурге»

Санкт-Петербург становится частым местом съемок фильмов различных жанров. В кинокартинах нередко можно увидеть дворцово-парковые ансамбли и величественную архитектуру. «МК в Петербурге» рассказывает, как местные жители относятся к съемкам и каким образом научились зарабатывать на этом деньги.

Важнее денег

Своей историей поделилась сотрудница «МК в Петербурге», принявшая участие в съемках исторического многосерийного фильма «Юнкера» Игоря Черницкого, снятого в начале нулевых по мотивам одноименного романа, повестей «Поединок» и «На переломе», а также многих рассказов и эпизодов биографии Александра Куприна. Лучше всего ей запомнилось историческое платье цвета слоновой кости. На то время собеседнице «МК в Петербурге» было шестнадцать лет. Она прогуливалась со своим партнером по съемке под руку мимо гатчинского ЗАГСа. Это стало одним из самых ярких впечатлений для молодой девушки, хоть в полный метр кадры с ее участием и не попали. За участие ей заплатили 200 рублей, небольшую сумму, но на тот момент заработать денег не было основной целью. После этого девушка принимала участие в съемках других фильмов, но таких ярких эмоций от процесса, как тогда, в 2005 году, получить уже не удавалось.

Как любителю пробиться в большое кино?

Петербуржец Алексей тоже поделился с «МК в Петербурге» своей историей. Он снимается уже около десяти лет. Местному жителю достаются роли и капитана российской армии, и финского полицейского, и даже офицера николаевской эпохи. Массовка, по мнению Алексея, — это то, что может вывести вас в большое кино. Сейчас попасть в массовку гораздо проще. Достаточно найти объявления о наборе актеров массовых сцен в социальных сетях. Правда, такая работа, по мнению собеседника «МК в Петербурге» оценивается дешево — участникам предлагают от 800 рублей до 1500 за один съемочный день.

Другой путь пробиться на большой экран для актера-любителя открыт, если участник похож на знаменитость. Тогда можно получить предложение стать дублером. Такие приемы используются, когда необходимо доснять несколько сцен без крупного плана и без диалогов.

Третий вариант — стать актером эпизодической роли. Как рассказывает Алексей, это потребует больше усилий, ведь придется заучивать текст и произносить его на камеру. Но и оплата такого труда значительно выше. За один съемочный день можно получить около пяти тысяч рублей.

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