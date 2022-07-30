В Петербурге обсудят роль беспилотников в СВО на Украине

Кибер Фронт Z проведет в Петербурге серию мероприятий на выходных. Фото: Кибер Фронт Z

Кибер Фронт Z проведет в Петербурге серию мероприятий на выходных. Фото: Кибер Фронт Z

В Петербурге в субботу, 30 июля, пройдет дискуссия на тему использования беспилотных летательных аппаратов в ходе специальной военной операции на Украине.

Мероприятие, организованное Кибер Фронтом Z начнется на Университетской набережной, 25, в 18:00. Спикером по теме встречи станет человек, хорошо знакомый с тем, как используются беспилотники – боец СДД Алексей с позывным Яр.

Кроме того, по видеосвязи с участниками мероприятия пообщается автор канала UKR LEAKS (https://t.me/ukr_leaks), экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

Еще одно мероприятие Кибер Фронта Z пройдет в воскресенье, 31 июля – это будут первые политические дебаты по теме «Россия vs Украина».