Шестеро петербуржцев стали призерами чемпионата России по искусственному интеллекту

Петербуржцы приняли участие во всероссийском чемпионате по искусственному интеллекту. Конкурс «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» впервые прошел в России.

Разработчики в течение месяца создавали рабочие решения на основе искусственного интеллекта. Призовой фонд составил три миллиона рублей. Эти деньги с остальными призерами разделили и шесть петербуржцев, проявившие себя в рамках проекта.

Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Всего в конкурсе приняли участие свыше полутора тысяч человек из 75 регионов России.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о создании первого спектакля в России с использованием NFT-технологий. Основой для постановки станет классическая пьеса А.П.Чехова «Дядя Ваня».