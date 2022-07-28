Петербург оказался городом «жаворонков»

Петербуржцам приходится рано начинать свой день в будни. Фото: Gazeta.SPb/Зеленина Мария

Петербуржцам приходится рано начинать свой день в будни. Фото: Gazeta.SPb/Зеленина Мария

Петербуржцы вошли в тройку лидеров по количеству «жаворонков» среди местных жителей. Горожанам в большинстве приходится рано вставать, чтобы успевать на работу и не попасть в пробки или не оказаться в загруженном общественном транспорте.

Каждый третий петербуржец в будние дни встает в промежуток от семи утра до полдевятого. Десять процентов жителей Санкт-Петербурга встают еще раньше — в промежуток с четырех утра до полшестого. И только три процента жителей начинают свой день в 10 утра.

Такой рейтинг составили аналитики сервиса «Работа.ру». Быть «жаворонками» также вынуждены жители Хабаровска, Красноярска и Тюмени.

Ранее Gazeta.SPb рассказала об участии жителей Петербурга в съемках кинокартин. Актеры-любители участвуют в массовке, могут стать дублерами знаменитостей или становятся актерами эпизодической роли.