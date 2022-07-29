Петербург стал одним из самых бюджетных направлений для отдыха в августе

В августе самые недорогие билеты для россиян дадут проход на самолет в Москву и Санкт-Петербург. Именно эти два направления стали самыми бюджетными за предстоящий месяц.

Данные предоставлены сервисом Туту.ру. Отмечается, что из Москвы и обратной самый недорогой перелет будет стоить порядка 7,5 тысячи рублей. Так, за указанную сумму можно полететь в Казань, Волгоград, Екатеринбург, Чебоксары и другие города. В Северную столицу поездка выйдет дешевле всего — 4 220 тысячи рублей. При этом самым дорогим станет полет в Екатеринбург — 7 380.

Если необходимо запланировать достаточно бюджетную поездку с чеком до 10 тысяч из Пулково, то можно полететь туда-обратно в Москву за 4 144 рубля, Мурманск за 7 383 и Архангельск за 7 342.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что c начала 2022 года Санкт-Петербург посетило почти четыре миллиона туристов.