Как петербургским властям подружиться с борщевиком, используя московский опыт

Как петербургским властям подружиться с борщевиком, используя московский опыт
Как петербургским властям подружиться с борщевиком, используя московский опыт. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

За 2022 году в Петербурге комитет по благоустройству насчитал 40 гектар городской площади с борщевиком. Больше всего этого ядовитого растения в Полежаевском парке.

Не редкий гость борщевик и в Пискаревском парке, в Яблоновском саду, в Луговом парке и еще на многих угодных этому растению землях. Борьбу с ним продолжают, но вот полностью вывести него не получается. Оказалось. что помимо уничтожения есть и другое решение, как приспособить борщевик для своих нужд, но петербургские власти пока до этого не дошли. Об этом рассказала «Neva.Today».

Неубиваемое растение

Сейчас лишь были предприняты попытки к уничтожению растения, но все бесполезно. Комитетом по благоустройству руководит Василий Пониделко. В ведомстве заявили, что для полного выведения ядовитого упрямца из Петербурга понадобится около 10 лет. Как рассказали в комитете, борщевик пытались выгнать с помощью злаковых культур, но эксперимент с треском провалился. Сейчас садовники продолжают делать то, что делали: косят его и выкапывают.

Сотрудничество с борщевиком

Однако в подмосковном Егорьевске нашелся человек, который приспособил борщевик под свои нужды. Мужчина является фермером, он решил, что если нельзя побороть, то можно попробовать приручить. Так и получилось: теперь Владимир Голичков получает из, казалось бы, совершенно надоедливого растения мед.

Известно, что с 1 га борщевика пчёлы фермера собирают до 250-300 кг нектара, из которого после мужчина делает мёд. По данным исследований, продукт из борщевика совершенно безопасен, имеет приятный терпкий вкус и множество полезных свойств.

Как отметили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства Московской области Владислава Мурашова, сейчас в России нет отдельного ГОСТа на борщевичный мёд. Однако, этот вид меда, подобно другим, нуждается в ветеринарно-санитарной экспертизе. Когда осуществляется покупка мёда на подмосковных рынках и торговых комплексах, покупатель в праве попросить у продавца заключение экспертизы, гарантирующую безопасность продукта.

Показательный пример

Основываясь на опыте фермера, может быть, и петербургским властям стоит рассмотреть вариант открытия в городских парках новых полезных кластеров в виде пасек?

Не так давно, 20 июля, в Северной столице приняли закон, по которому разграничиваются полномочия депутатов и чиновников в вопросе петербургского пчеловодства. Таким образом, парламентарии занимаются принятием законов в этой области и контролем за их исполнением, а Смольный – разрабатывает и воплощает программы развития пчеловодства, а также оказывает пчеловодам различную поддержку.

Интересно, что в Москве на территории 5 парков уже есть подобные пасеки. Там смотрят на пчел, пробуют мед, проводят тематические квесты, просветительских лекции и экскурсии. Пасеки располагаются в экоцентре «Царская пасека», в Дирекции природных территорий «Кузьминки-Люблино», в Дирекции природных территорий «Царицыно», в Дирекции природных территорий «Битцевский лес», в Дирекции природных территорий «Теплый стан» и в экоцентре «Пчеловодство».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что тополиный пух — это достаточно большая проблема для многих жителей города, в частности для аллергиков и владельцев машин.

борщевик мед москва новости СПб пасека


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
За сутки COVID-19 сразил 225 жителей Ленобласти
В Москве и Петербурге продолжают умирать пациенты с коронавирусом
Впервые с апреля в России выявили более 12 000 случаев заражения ...
OneTwoTrip: у туристов за год на 14% повысился интерес к Петербургу
Во дворе по Северному проспекту жителю Новгородской области переломили череп
«Почта России» не смогла предотвратить утечку данных пользователей
На овощной базе во Фрунзенском районе один из мигрантов чуть насмерть не ...
В Госдуму планируют внести законопроект о выплате пожилым россиянам 13-й пенсии