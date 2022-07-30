Как петербургским властям подружиться с борщевиком, используя московский опыт

За 2022 году в Петербурге комитет по благоустройству насчитал 40 гектар городской площади с борщевиком. Больше всего этого ядовитого растения в Полежаевском парке.

Не редкий гость борщевик и в Пискаревском парке, в Яблоновском саду, в Луговом парке и еще на многих угодных этому растению землях. Борьбу с ним продолжают, но вот полностью вывести него не получается. Оказалось. что помимо уничтожения есть и другое решение, как приспособить борщевик для своих нужд, но петербургские власти пока до этого не дошли. Об этом рассказала «Neva.Today».

Неубиваемое растение

Сейчас лишь были предприняты попытки к уничтожению растения, но все бесполезно. Комитетом по благоустройству руководит Василий Пониделко. В ведомстве заявили, что для полного выведения ядовитого упрямца из Петербурга понадобится около 10 лет. Как рассказали в комитете, борщевик пытались выгнать с помощью злаковых культур, но эксперимент с треском провалился. Сейчас садовники продолжают делать то, что делали: косят его и выкапывают.

Сотрудничество с борщевиком

Однако в подмосковном Егорьевске нашелся человек, который приспособил борщевик под свои нужды. Мужчина является фермером, он решил, что если нельзя побороть, то можно попробовать приручить. Так и получилось: теперь Владимир Голичков получает из, казалось бы, совершенно надоедливого растения мед.

Известно, что с 1 га борщевика пчёлы фермера собирают до 250-300 кг нектара, из которого после мужчина делает мёд. По данным исследований, продукт из борщевика совершенно безопасен, имеет приятный терпкий вкус и множество полезных свойств.

Как отметили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства Московской области Владислава Мурашова, сейчас в России нет отдельного ГОСТа на борщевичный мёд. Однако, этот вид меда, подобно другим, нуждается в ветеринарно-санитарной экспертизе. Когда осуществляется покупка мёда на подмосковных рынках и торговых комплексах, покупатель в праве попросить у продавца заключение экспертизы, гарантирующую безопасность продукта.

Показательный пример

Основываясь на опыте фермера, может быть, и петербургским властям стоит рассмотреть вариант открытия в городских парках новых полезных кластеров в виде пасек?

Не так давно, 20 июля, в Северной столице приняли закон, по которому разграничиваются полномочия депутатов и чиновников в вопросе петербургского пчеловодства. Таким образом, парламентарии занимаются принятием законов в этой области и контролем за их исполнением, а Смольный – разрабатывает и воплощает программы развития пчеловодства, а также оказывает пчеловодам различную поддержку.

Интересно, что в Москве на территории 5 парков уже есть подобные пасеки. Там смотрят на пчел, пробуют мед, проводят тематические квесты, просветительских лекции и экскурсии. Пасеки располагаются в экоцентре «Царская пасека», в Дирекции природных территорий «Кузьминки-Люблино», в Дирекции природных территорий «Царицыно», в Дирекции природных территорий «Битцевский лес», в Дирекции природных территорий «Теплый стан» и в экоцентре «Пчеловодство».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что тополиный пух — это достаточно большая проблема для многих жителей города, в частности для аллергиков и владельцев машин.