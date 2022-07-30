За сутки COVID-19 сразил 225 жителей Ленобласти

За сутки COVID-19 сразил 225 жителей Ленобласти
За сутки COVID-19 сразил 225 жителей Ленобласти. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 225 случаев заражения коронавирусом.

Об новых случаях заражения сегодня, 30 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 191 252 местных жителей. Всего выздоровели 186 142 пациента, в том числе 5 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 493.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место — 1 457 человек. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 3 888 человек. А на третьем месте оказалась Московская область — 1 309 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в августе медицинские учреждения Санкт-Петербурга могут ощутить сильную нагрузку из-за всплеска заболеваемости коронавирусом.

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