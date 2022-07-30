С сентября в российских школах могут появиться классные часы с «разговорами о важном»

С сентября в российских школах могут появиться классные часы с "разговорами о важном". Фото: unsplash

С сентября в российских школах могут появиться классные часы с "разговорами о важном". Фото: unsplash

Вероятно, этот учебный год в российских школах начнется с новшеств, — так, для учащихся хотят сделать специальный классный час, на котором будут обсуждаться ценности российского общества.

Начиная с 5 сентября, в школах могут появиться классные часы под названием «Разговоры о важном». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начальника Управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова.

Предполагается, что подобные классные часы будут проводиться в разных форматах, которые будут зависеть от возраста учеников. Например, это могут быть дискуссии по итогам просмотренного фильма, а также викторины или обсуждение темы с экспертом.

Благодаря такой системе дистанционной связи, по мнению Новикова, классные часы смогут распространиться на всю страну. В августе по этому поводу министерство просвещения планирует провести подготовительную работу с педагогами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что руководители государственных и муниципальных учреждений, в частности директора школ, главврачи больниц и поликлиник, заведующие детскими садами, будут отчитываться о своих расходах.