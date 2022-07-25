Минтруд РФ хочет заставить директоров школ и главврачей декларировать расходы

Минтруд РФ хочет заставить директоров школ и главврачей декларировать расходы
Минтруд РФ хочет заставить директоров школ и главврачей декларировать расходы. Фото: unsplash

В России разработали антикоррупционные поправки в законе, которые ужесточат контроль за расходами чиновников и руководителей бюджетных учреждений. Также это коснется и государственных корпораций.

Изменениями занимается Минтруд России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий законопроект. Известно, что законопроект был одобрен на заседании правительственной комиссии 19 июля.

Планируется, что руководители государственных и муниципальных учреждений, в частности директора школ, главврачи больниц и поликлиник, заведующие детскими садами, будут отчитываться о своих расходах, а также расходах супругов и несовершеннолетних детей. В настоящий момент они обязаны декларировать только доходы и имущества, а также отчитываться об обязательствах имущественного характера.

В общей сложности правки коснутся до 206,6 тысячи жителей России. На 1 апреля 2022 года по данным Росстата в стране насчитывается именно такое количество государственных и муниципальных учреждений.

По закону, под расходами должностных лиц понимаются крупные сделки, совершенные в течение одного года. Обязательному декларированию они подлежат, если сумма расходов по одной сделке или сумма трат по всем совершенным за год сделкам перескочила общий доход должностного лица и его супруги за три последних года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал считает повышение уровня жизни россиян вполне реальной перспективой. Для этого необходим прирост нескольких показателей.

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