Сеть магазинов H&M готовится в последний раз открыть свои продажи для посетителей

Сеть магазинов H&M готовится в последний раз открыть свои продажи для посетителей. Фото: скриншот Telegram-канала Максима Левченко

Сеть магазинов H&M готовится в последний раз открыть свои продажи для посетителей. Фото: скриншот Telegram-канала Максима Левченко

В Москве уже во всю готовятся к финальному открытию магазинов шведской сети H&M.

Сегодня, совладелец российской инвестиционной компании Fortgroup Максим Левченко показал в своем Telegram-канале видео с процессом подготовки к открытию торговой точки Н&М. На кадрах видно, что все вещи уже развешаны.

Левченко продемонстрировал подготовку в московском ТЦ «Гудзон», расположенном на Каширском шоссе. Дату открытия этого и других магазинов Н&М бизнесмен пока не назвал, но анонсировал также и открытие бренда Monki.

Штаб-квартира Fortgroup находится в Петербурге, но вот про открытие магазинов тут пока тоже не слова. Как сообщает АБН, в ТРЦ «Галерея», «Охта-молл», «Мега» и «Лето» заявили, что информации об открытии магазинов сети H&M у них пока нет. В торговом центре «Радуга» отметили, что у них, возможно, открытия и вовсе не будет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что шведский бренд одежды, обуви и аксессуаров H&M не планирует устраивать распродажу на территории России. Оставшиеся товары можно будет приобрести, но по полной стоимости.