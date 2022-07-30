Невролог предупредил о головной боли и ломке после резкого исключения кофе из рациона

Невролог предупредил о головной боли и ломке после резкого исключения кофе из рациона. Фото: Pxhere

Невролог предупредил о головной боли и ломке после резкого исключения кофе из рациона. Фото: Pxhere

После резкого отказа от кофе человека могут подстерегать головные боли, ломка, вялость, а также ряд негативных симптомов.

Врач-невролог Лев Камышев не рекомендует уходить от кофе слишком резко. По мнению специалиста, отказывать от этого напитка лучше постепенно во избежание нежелательных последствий. Об этом рассказала «Говорит Москва».

Врач советует сокращать число чашек напитка, употребляемых в течение дня, тогда избежать боли в голове и ломки будет проще. Кроме того, в случае резко ухода от кофе может появиться сонливость, так как организм разучивается поддерживать рабочее состояние без поступления внешних нейростимуляторов, заключил специалист.

Также подчеркивается, что лучше не пить кофе после двух-трех часов дня.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что некоторые летние привычки могут крайне негативно сказаться на здоровье почек и привести к обезвоживанию организма.