Экономист назвала продукты, которые могут подорожать к осени

В настоящее время выгодной покупать овощи и фрукты, которые выращиваются на полях и огородах, но осенью цены несколько изменятся и будут падать только на то, что созревает поздно.

Также поднимется цена на еще ряд продуктов, о которых агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова.

По словам эксперта, достаточно большая часть отечественных продуктов «завязана» на импортную составляющую, а именно: на оборудование, упаковку и сами ингредиенты. Поэтому цены на часть продукции напрямую связаны как раз с этими факторами.

Так, по словам экономиста, цены на маргарин зависят от стоимости пальмового масла, а стоимость пива — от хмеля, закупаемого за рубежом. Импортные составляющее есть и в сырах, колбасах, а также в кондитерских изделиях. В связи с этим к осени цены на указанные продукты могут вырасти.

Также Долгова напомнила о росте цен на упаковочные материалы, среди которых бумага, пластик, краски и транспортная тара, что тоже влияет на конечную стоимость продукта. В группе риска импортные продовольственные товары — чай, кофе, фрукты, зависящие от урожая, затрат на логистику и текущих ограничений.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российские кондитеры бьют тревогу: в перечне запрещенных к ввозу в Россию товаров оказались используемые кондитерами эмульгаторы и красители, которые нельзя заменить без потери вкусовых качеств.