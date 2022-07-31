Путин поприветствовал участников военно-морского парада в Петербурге

Несмотря на испортившуюся погоду, президент РФ находился на палубе катера без зонта. Фото: Кремль

Несмотря на испортившуюся погоду, президент РФ находился на палубе катера без зонта. Фото: Кремль

Президент Владимир Путин на катере обошел линии боевых кораблей в Кронштадтском рейде, акваториях Невы и Финского залива. Он поприветствовал участников парада и поздравил их с Днем ВМФ.

Владимир Путин проехал на катере «Раптор» с боевым номером 001. Его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу, главнокомандующий ВМФ Николай Евменов и врио командующего войсками Западного военного округа Владимир Кочетков. Моряки ответили президенту многократным «Ура!».

Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В акватории, где будет проходить парад, сегодня не очень хорошая погода: дождь, ветер и волны. Но парад проходит независимо от погодных условий благодаря прекрасной подготовке всех участников.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о посещении Владимиром Путиным музейного комплекса «Остров Фортов». Его сопровождал Шойгу и Беглов.