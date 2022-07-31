Путин посетил «Остров фортов» в Кронштадте

В Кронштадте появляются новые музем и реставрируются исторические объекты. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Кронштадте появляются новые музем и реставрируются исторические объекты. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Президент России Владимир Путин еще вчера прибыл в Санкт-Петербург, чтобы присутствовать на Главном параде ВМФ. Вечером он посетил музейно-исторический комплекс «Остров Фортов» в Кронштадте.

Президента сопровождали министр обороны РФ Сергей Шойгу, его дочь и идеолог военно-исторического кластера «Остров Фортов» Ксения Шойгу и губернатор Петербурга Александр Беглов. Проект реализуется по поручения Владимира Путина. Основная его цель — это создание из Кронштадта города-музея.

Александр Беглов рассказал в telegram-канале о совместной поездке в Кронштадт с президентом.

— Впервые в истории началась реставрация фортов «Александр I», «Петр I», «Кроншлот». От всех петербуржцев выразил признательность Президенту за его внимание к нашему великому морскому наследию, — написал Беглов.

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