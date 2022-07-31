Губернатор Петербурга поздравил жителей с Днем ВМФ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил всех жителей Северной столицы с Днем военно-морского флота России. Он отметил, что история страны неотделима от истории российского флота.

Он пожелал петербуржцам крепкого «флотского» здоровья и бодрости духа, а России — процветания. Александр Беглов также упомянул, что в этот год отмечается 350-летие со дня рождения Петра Первого, благодаря которому флот в России расцвел.

— Санкт‑Петербург более трех веков несет звание морской столицы России. В нашем городе находится Главное командование ВМФ, по решению Президента проводится Главный Военно-Морской парад. На петербургских верфях строятся современные корабли и суда. В военно-морских учебных заведениях готовят кадры для флота. В Кронштадте реализуются масштабные проекты, посвященные морской истории. Мы гордимся военными моряками — нашими мужественными защитниками! — написал Александр Беглов в своем telegram-канале.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о подписании указа о принятии Морской доктрины ВМФ президентом РФ Владимиром Путиным. Церемония прошла до начала Главного военно-морского парада.