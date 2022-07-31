Перед парадом ВМФ в Петербурге Путин подтвердил Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ

Президент и верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в Главном военно-морском параде. Перед началом Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава Военно-морского флота (ВМФ) России.

Текст указов передала пресс-служба Кремля. Согласно первому указу Морская доктрина РФ, утвержденная в 2015 году, утратила свою силу и была принята новая. Согласно второму указу был утвержден прилагаемый Корабельный устав ВМФ России и были внесены изменения в устав внутренней служба ВС РФ и устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ, принятые в 2007 году.

Церемония подписания указов прошла на территории Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости. На церемонии присутствовали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

После прошедшей церемонии президент отправился поприветствовать участников парада ВМФ. Gazeta.SPb рассказала подробности поездки.