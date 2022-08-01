Александр Конфисахор: «Петербургская власть забыла, что такое репутация»

На протяжении уже ушедшего июля жители Санкт-Петербурга тревожно высказывались на счет нового законопроекта о реновации. Против него открыто выступили десятки тысяч горожан.

Часть тех, кто против, — это жители домов программы реновации, которые просто не хотят переезжать. Другие жильцы зданий, в принципе, не против съехать в новостройку, но не на окраинах города. Доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор поделился своим мнением на счет активных протестов, связанных с реновацией. Об этом пишет «Neva.Today».

По мнению Конфисахора, решение городских властей в этом вопросе вполне очевидно, так как интересы бизнеса у них стоят выше, чем мнение горожан, — в последнее время его просто н принято учитывать.

«Городская власть в принципе забыла, что такое репутация. Для нее это слово — что-то из далекого прошлого», — заметил эксперт.

Конфисахор заявил, что Смольному проще обвинить горожан в предвыборной провокации вместо разумного диалога. Также специалист привел в пример Москву, где людям в таком случае хотя бы дают жилье в их районе.

Ранее gazeta.spb. ru писала, что в Санкт-Петербурге решили открыть Общественный штаб по решению вопросов проекта реновации.